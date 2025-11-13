ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ‘ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ‘

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:34 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:34 IST
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ 6 ತಾಸು ಬೇಕು. ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 20 ಟನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗೋದಾಮು ಇಲ್ಲಿದೆ.
– ಭವರಲಾಲ್ ಜೈನ್, ಸದಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಚಾರಿಟೆಬಲ್
Dharwad

