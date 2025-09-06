ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ|ಸಡಗರದ ‘ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌’ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಪೈಗಂಬರರ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೈಗಂಬರರ ಕೇಶ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಅಂಜುಮನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
ನವೀದ್‌ ಮುಲ್ಲಾ, ಸದಸ್ಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಜುಮನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
