ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: 50ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:17 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಾಜಿಬಾನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಾಜಿಬಾನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
Hubballi

