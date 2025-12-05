ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, 24X7 ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ

ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಗೀತಾ ಹೊಸಮನಿ
ಚನ್ನವ್ವ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ
ನೂರ್‌ ಅಹ್ಮದ್
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರ ನಕ್ಷೆ
ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಗೀತಾ ಹೊಸಮನಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ
ಸಿದ್ಧನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
ಚನ್ನವ್ವ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಸಿದ್ಧನಪೇಟೆ
ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ನೂರ್‌ ಅಹ್ಮದ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಪೇಟೆ
Dharwad

