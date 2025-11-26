ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಟಿಕೆಟ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು

ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಆರ್.ಎಂ.ಕುಬೇರಪ್ಪ
ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ 
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಸೂರ
ಸದಾನಂದ ಡಂಗನವರ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ
ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಳ್ಳೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ 
hubbalidharavadaCongress ticket

