ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ: ಹು–ಧಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಎಲ್‌ಪಿಎ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ.
– ಶಾಕೀರ ಸನದಿ, ಹುಡಾ
Dharwad

