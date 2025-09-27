ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ: ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್‍ಇಎ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು  ಗುಂಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
Dharwad

