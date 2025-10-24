ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮನೆ– ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಹಣತೆ

ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:24 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:24 IST
ಧಾರವಾಡದ ಕಮಲಾಪುರದ ಕಮತಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತುಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
Hubli

