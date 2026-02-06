ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 11 ಪದಕ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಜ.26ರಿಂದ ಫೆ.3ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಜಗದಾಳೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶೂಟರ್ಗಳು 11 ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 40 ಶೂಟರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ ಅವರು 50 ಮೀ. ಫ್ರೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 25 ಮೀ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ, ರಮೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಅವರು 10 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಕ್ಸಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖುಷ್ ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ, 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಜೂನಿಯರ್, ಯೂಥ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕಂಚು, ಸಬ್ ಯೂಥ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಣಕವಾಡ, ಖುಷ್ ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಯೂಥ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಾಲ್ 25 ಮೀ. ಸೆಂಟರ್ ಫೈರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 25 ಮೀ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಲ್ಲ ಶೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>