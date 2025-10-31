ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತೊಡಕಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಆದ್ಯತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:33 IST
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ನಸೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಮೆಹಬೂಬ್‌ಸಾಬ್‌ ಹೊನ್ಯಾಳ್‌ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 71ನೇ ವಾರ್ಡ್‌
ward problemDarwad

