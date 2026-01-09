ISPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌: ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಣೇಶ್‌

<p>ಐಎಸ್ಪಿಎಲ್ (ISPL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಣೇಶ್ ಅವರ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಣೇಶ್, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರು.</p><p>ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಂತೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣೇಶ್, ‘ನನಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ISPLವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ISPL ಸೀಸನ್–3ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಆಟಗಾರರೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಣೇಶ್ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್–ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ISPL ಸೀಸನ್ 3 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ್ಲೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನೂ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>