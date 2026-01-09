ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಕೃಷಿ–ಖುಷಿ | ಬಸನಿಂಗವ್ವ ಅವರ ಶ್ರಮ‌ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ: ಲಾಭ ತಂದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೃಷಿ

ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರು
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
ಗಣೇಶ ಚೌತಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಬಸನಿಂಗವ್ವ ಒಕ್ಕುಂದ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ
Agricultural activityDharwad

