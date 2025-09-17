ಕುಂದಗೋಳ | ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: 715 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

<p><strong>ಕುಂದಗೋಳ:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 563 ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ 152 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ರಾಜಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ತೆರಳಿದ್ದು ವಿಷೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಟ್, ಎಂ.ವಿ.ಸಿ. ಅಸಲು ದಾವಾ, ಎಫ್.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹87.53 ಲಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>