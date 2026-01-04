ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಮಾನ್ಯಾ ಕೊಲೆ, ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯ: ಡಿಜಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
ಮಾನ್ಯಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಡಿಜಿಪಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಿಸಿಆರ್‌ಇ)
