ಮಲೆಯಾಳ ಕಡ್ಡಾಯ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಿಎಂ ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> 'ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಲೆಯಾಳಂ ಕಡ್ಢಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಮದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗದ ವಿವಾದ ಇದ್ದರೆ ಪಾವತಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳ, ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>