ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಸಾವಯವ: ಯಶ ಕಂಡ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ–ಹಾವೇರಿ–ಗದಗ ಸಾವಯವ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
ರಾಮಣ್ಣ ನಂದನವಾಡಿ ಸಾವಯವ ರೈತ ಧಾರವಾಡ
FarmerDharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT