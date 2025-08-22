ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬದುಕಿಗೆ ವರವಾದ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಂದ್ರೊಳ್ಳಿ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:30 IST
ಡ್ಯುರಾಕ್‌, ಯಾರ್ಕ್‌ಶೇರ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್‌ ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 400 ಹಂದಿಗಳು | ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹18,000ವರೆಗೆ ದರ
ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
ಡಾ. ಸದಾಶಿವ ಉಪ್ಪಾರ್‌ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
HubballiFarmerDharwadPig

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

