ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ರಿಕಾನ್’ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಿಸಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ವಿ.ಎಸ್‌.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ ಉದ್ಯಮಿ
Hubli

