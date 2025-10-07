ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ರೈತರ ಸಂಭ್ರಮ

ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂದು
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲವೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚರಗ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ
ಶೇಖಪ್ಪ ಯುವರೈತ ಲಕಮಾಪೂರ
Dharawada

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

