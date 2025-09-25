ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 39 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ

ಕಲ್ಲೂರು‌ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
ಅ.2ರಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಮೂಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
–ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಶಾಸಕ
