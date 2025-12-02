<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹790.75 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 4.469 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹451 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3.941 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 14.8 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ₹297 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 28.01ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 33.292 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 17.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ₹2,247 ಕೋಟಿ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹3,458 ಕೋಟಿ, ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯದಿಂದ ₹221.96 ಕೋಟಿ, ಇತರ ಆದಾಯದಿಂದ ₹144.54 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹6,072.31 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 15.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>