ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> 'ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ನಡೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳ ವಾಸನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಭಾಪತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಕಳಂಕ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಾನವು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯನ್ನೂ ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 10 ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ 15 ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾವೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನೂ ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><span class="bold"><strong>ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು:</strong></span> 'ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><span class="bold"><strong>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಸಾಧ್ಯ:</strong></span> 'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<p>'ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1925ರಿಂದಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>