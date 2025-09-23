ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ‘ಆ್ಯಪ್‌’, ಒಟಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ; ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಡಕು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಧಾರವಾಡದ ಪೆಂಡಾರಗಲ್ಲಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದರು
Dharwad

