ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ವೈರಲ್‌ ಜ್ವರ: ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:28 IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಸ್‌.ಎಂ. ಹೊನಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ
ಡೆಂಗಿ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜ್ವರಬಾಧೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಆರ್‌.ಹೊಸಮನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ
DharwadViral fever

