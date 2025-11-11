ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ವಿಕಾಸ ತದ್ದೇವಾಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ ತದ್ದೇವಾಡಿ ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು
Dharwad

