ಗದಗ: ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಭಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹುಲಕೋಟಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಕವಡಿಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂತೋಷ ಸೋಗಿನ ಮತ್ತು ಮೈಲಾರಪ್ಪ ನಿಂಬನಾಯ್ಕರ, ಶ್ರೀಧರ ಪಚ್ಚನ್ನವರ, ರಾಜು ಗುಡಸಲಮನಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ, ರಮೇಶ ಕೋರಿ, ಮೋಹನ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>