ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವನಗೌಡ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪೋ; ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು
ಸಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವನಗೌಡ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
2011ರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಸ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ
ವಿಜಯ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಗದಗ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
