ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಶ್ಯಕ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:06 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ ಜತೆಗೆ ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ ಜತೆಗೆ ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ನನ್ನ ಮತ್ತು ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರು ಅವರ ನಡುವಿನ ಗೆಳೆತನ 42 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಲವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ
– ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿಎಂ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಡತವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ; ಅವರೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು.
– ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Siddaramaiahkuruba community

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT