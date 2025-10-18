ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ; ಸದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಪೂರ್ಣಾಜಿ ಖರಾಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪೂರ್ಣಾಜಿ ಖರಾಟೆ ಉದ್ಯಮಿ
GadagCotton

