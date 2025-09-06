ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಗುಂದ: ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಮುಳಗುಂದ  ಸಮೀಪದ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮೊಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರರ 1500 ನೇ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರಾನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮಗುರು ಉಮರ್ ಸದಿ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು. 
