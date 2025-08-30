ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಖಂಡನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:23 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:23 IST
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಎದುರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಸೌದೆಗಳು ತೊಯ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡಿದರು.
gadaga

