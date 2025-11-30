ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೋರಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ: ಕುಬೇರಪ್ಪ

ಆರು ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬಾರದು. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ಹನುಮಂತಗೌಡ ಕಲ್ಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ
