ಹೋರಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ: ಕುಬೇರಪ್ಪ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: 'ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಳವಳಿಗೆ ಇಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರನ್ನೂ ತೆಗಳಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅರ್ಹತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೋರಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಶಿವನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳಿ; ಇಂದು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದವರನ್ನೇ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಹಡಪದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವವರ ಜೀವನವೇ ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನವೀನ್ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪರಶುರಾಮ ಹುಲಮನಿ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅಗಲಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬಾರದು. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution"> ಹನುಮಂತಗೌಡ ಕಲ್ಮನಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ </span></div>