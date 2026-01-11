ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ| ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ಸಮೀಪದ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ.13ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಂಡಿ ಉಣ ಬಡಿಸುವುದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಮಠದ ಚೆನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು, ಬಟಗುರ್ಕಿಯ ಗದಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರುಗಳು ಚಕ್ಕಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಜಾತಿ, ಮತ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅನ್ನಧಾನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸೂರ, ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿಷ್ಟಣ್ಣವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಪಿ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಡರಕಟ್ಟಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಚೂರಿ, ಯೋಗಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣವರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಳವಂಕಿ, ದೇವಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>