ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಧ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
ಮೃತ ಯೋಧನ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕುಶಾಲ ತೋಪು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು  
ಯೋಧ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು 
