ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
gadaga
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ: ಕಡೇಮನಿ

ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:20 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ದಲಿತರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ
ಬಸವರಾಜ ಕಡೇಮನಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ
gadagainternal reservation

