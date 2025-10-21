ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ: ಖರೀದಿ ಜೋರು

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆಕಂಬ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಳೆಕಂಬ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಹೂವು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ₹200ರಿಂದ ₹300ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಐದು ತರಹದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ₹250ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>