ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
gadaga
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ; ಅಗತ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ

2018ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಚೇರಿ!
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ
ಡಾ.ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಶಾಸಕರು
