ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೈತ ಕಂಗಾಲು

ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಕುಂಬಾರ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಫಸಲು ತರುತ್ತಿರುವುದು
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಫಸಲು ತರುತ್ತಿರುವುದು
GadagFarmers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT