ಗದಗ: ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. </p>.<p>ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ, 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಊಟ–ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ನವರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ರೈತರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ. ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನೀಲಗುಂದದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ವಸತಿ ಖರ್ಚು ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>