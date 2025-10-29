ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗದಗ | ನರೇಗಾ ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ: ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೂಲಿಕಾರರು ಅ.31ರೊಳಗಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
-ಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
GadagNarega

