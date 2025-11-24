ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಗುಂದ | ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟು

ಈಡೇರದ ನಿವೇಶನ ಕನಸು; ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನರ್ಹರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆರೋಪ– ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 351/1 351/2 ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಯಾರು ಏನಂತಾರೆ?
GadagHousing Scheme

