ಮುಂಡರಗಿ | ಕನ್ನಡೇತರ ನಾಮಫಲಕ ತೆರವು: ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡೇತರ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನ.1ರೊಳಗಾಗಿ ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಪಿ.ಎಸ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
Gadagprotest

