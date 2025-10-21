ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನರಗುಂದ | ಬೆಳಕಾಗದ ದೀಪಾವಳಿ: ರೈತರಿಗಿಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ: ಹಬ್ಬದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಸಮುದಾಯ
ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ರೈತ
