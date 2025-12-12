ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನರಗುಂದ ಪ್ರಥಮ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ
ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಸೃಜನೆ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿಕಾರರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯ ಜಲಸಂಚಾಯಿ ಜನಭಾಗಿದಾರಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ
–ಎಸ್.ಕೆ.ಇನಾಮದಾರ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ
ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ
–ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಶ್ಯ
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಶ್ಯ
