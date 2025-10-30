ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗದಗ: ನರೇಗಾ ಇ- ಕೆವೈಸಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ

ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂಗೆ ಭೇಟಿ: ಇಒ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರವನವರ ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:18 IST
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಜಾಬ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರವನವರ ಇಒ
gadagaNarega

