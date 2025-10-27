ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಗೋವಿನಜೋಳ: ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದ ಮಳೆ

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:53 IST
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರದಗಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಒಣ ಹಾಕಿರುವ ಗೋವಿನಜೋಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು
