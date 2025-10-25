ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮಳೆ ಜೋರು: ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಾದರೂ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಅದನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ.
-ಸೋಮಣ್ಣ ಡಾಣಗಲ್ಲ ಶಿಗ್ಲಿಯ ರೈತ
