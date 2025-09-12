ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳವಣಿಕಿ | ಕೊಕ್ಕೊ, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್‌: ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಳವಣಿಕಿ ಎಸ್‌.ವಿ.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
