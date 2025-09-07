ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ | ಗುರುವಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ: ಶೈಲಜಾ ವಿ.ಜೋಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ವೃತ್ತಿ.
– ಅನಿಲ ವೈದ್ಯ, ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್‌ಮನ್‌
