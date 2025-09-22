ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಶಾಶ್ವತ ದೇವಾಲಯ: ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾತ್ರೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Hassan

